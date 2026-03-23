Jadon Sancho için veda zamanı! Manchester United ile yollar ayrılıyor

Manchester United'da Jadon Sancho ile yollar bu kez kesin olarak ayrılıyor.

BU YAZ KESİN VEDA

Sky'da yer alan habere göre, Manchester United'a 2021 yılında imza atan ve aradan geçen 5 yılda; Borussia Dortmund, Chelsea ve Aston Villa'ya kiralanan İngiliz futbolcu, bu yaz sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kesin olarak Manchester United'dan ayrılacak.

DORTMUND YENİDEN İSTİYOR

Borussia Dortmund, 25 yaşındaki eski futbolcusu ile ilgileniyor. Alman ekibi, Jadon Sancho'nun yeniden transferi için harekete geçti ve görüşmelerde bulundu.

Borussia Dortmund ile birlikte birçok takımın ilgi gösterdiği İngiliz futbolcu, geleceğine dair henüz kesin kararını ise vermedi.

SEZON PERFORMANSI

Jadon Sancho, bu sezon kiralandığı Aston Villa'da 31 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.