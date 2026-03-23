İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3429
  • EURO
    51,5979
  • ALTIN
    6282.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Jadon Sancho için veda zamanı! Manchester United ile yollar ayrılıyor

Jadon Sancho'nun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Manchester United'dan bu yaz kesin olarak ayrılması bekleniyor.

HABER MERKEZİ23 Mart 2026 Pazartesi 23:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Manchester United'da Jadon Sancho ile yollar bu kez kesin olarak ayrılıyor.

BU YAZ KESİN VEDA

Sky'da yer alan habere göre, Manchester United'a 2021 yılında imza atan ve aradan geçen 5 yılda; Borussia Dortmund, Chelsea ve Aston Villa'ya kiralanan İngiliz futbolcu, bu yaz sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kesin olarak Manchester United'dan ayrılacak.

DORTMUND YENİDEN İSTİYOR

Borussia Dortmund, 25 yaşındaki eski futbolcusu ile ilgileniyor. Alman ekibi, Jadon Sancho'nun yeniden transferi için harekete geçti ve görüşmelerde bulundu.

Borussia Dortmund ile birlikte birçok takımın ilgi gösterdiği İngiliz futbolcu, geleceğine dair henüz kesin kararını ise vermedi.

SEZON PERFORMANSI

Jadon Sancho, bu sezon kiralandığı Aston Villa'da 31 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fiyat sorma bahanesiyle telefonu cepledi: Hırsızın savunması pes ettirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.