Jadon Sancho için yeni yaptırım! Takımdakilerle iletişim kurması yasaklandı

Manchester United'da kaybedilen Arsenal maçı sonrasında teknik direktör Erik ten Hag ile sosyal medya üzerinden tartışan ve kadro dışı bırakılan Jadon Sancho için beklenmedik bir karar daha alındı.

TAKIMDAKİLERLE GÖRÜŞEMEYECEK

Daily Mail'de yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde takımla antrenman yapması yasaklanan ve takımdan ayrı antrenman yapan Jadon Sancho için yeni bir karar daha açıklandı. 23 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu artık takımla antrenman yapamamasının yanı sıra takımdaki oyuncularla beraber yemek yemesi ve iletişim kurması da yasaklandı.

Bu karar resmi olarak açıklanmasa da en kısa sürede kulüpten bu konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.

82 MAÇA ÇIKTI

2021 yaz transfer döneminde 85 milyon euro karşılığında transfer olan Jadon Sancho, Manchester United formasıyla 82 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.