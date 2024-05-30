Jadon Sancho, Şampiyonlar Ligi finali için konuştu

Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho, Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Real Madrid forması giyen arkadaşlarıyla final için konuştuğunu söyleyen İngiliz yıldız, "Madrid'de çok iyi arkadaşlarım var. Bayern Münih'i eledikten sonra Vinicius ve Bellingham'a, "Finalde görüşürüz" diye mesaj attım." dedi.

Final karşılaşmasının harika geçeceğini söyleyen Sancho, "Real Madrid'in tarihi her şeyi anlatıyor. Harika oyuncuları var, harika bir maç olacak." diye konuştu.

Real Madrid ile Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi finalinde 1 Haziran Cumartesi günü Wembley'de karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.