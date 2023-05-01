İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2023 Pazartesi / 11 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4491
  • EURO
    21,3678
  • ALTIN
    1238.67
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Jadon Sancho yuvasına geri dönüyor

Borussia Dortmund, 2021 sezonunda Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a sattığı 23 yaşındaki genç forvet Jadon Sancho'yu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 21:23 - Güncelleme:
Jadon Sancho yuvasına geri dönüyor
ABONE OL

Borussia Dortmund, 2021 yazında Manchester United'a sattığı Jadon Sancho'yu bu yaz yeniden kadrosuna katabilir.

Bild'in haberine göre, Alman ekibinin sportif direktörü Sebastian Kehl'in Sancho'nun menajeriyle sürekli iletişim halinde olduğu belirtildi. Ancak taraflar arasında henüz doğrudan bir görüşme olmadığı vurgulandı.

KİRALIK OLARAK GERÇEKLEŞEBİLİR

Sancho'nun transfer bedelinin 55 milyon euro olduğu ve Dortmund'un bu bedeli ödemesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Bu nedenle 23 yaşındaki futbolcunun Dortmund'a geri dönmesinin kiralama seçeneği ile olduğu ifade edildi.

MANCHESTER UNITED 85 MİLYON EURO ÖDEDİ

Bu sezon Manchester United'da 34 maçta sahaya çıkan Jadon Sancho, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Manchester United, 2021 yazında Sancho için Borussia Dortmund'a 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.