Jadon Sancho'dan Roma kararı

Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında Eyüpspor'u 2-1 yenerek sezona başlayan Beşiktaş'ta Konferans Ligi'ndeki Lausanne maçı öncesinde gözler transfere çevrildi.

Siyah-beyazlılar, sol kanat transferi için çalışmalarını sürdürürken gündemdeki isim Manchester United'da kadroda düşünülmeyen Jadon Sancho.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı daha önce yaptığı açıklamada, "Ben de çok istiyorum ama oyuncunun Türkiye'ye gelme yönünde kararı çok önemli. Her istediğimizi afaki parayla alma lüksümüz yok. 1,5 aydır bu konu gündemde var. Elimizden geleni yapacağız ama önce futbolcunun gelmek istemesi önemli. Kimseyi de zorla Beşiktaş'a getirmeyi düşünmüyoruz. Her şartı zorlayacağız. Futbolcular genellikle Şampiyonlar Ligi'nde olan takımları tercih ediyorlar. Bugünden olur ya da olmaz diye bir şey söylemek doğru değil. Olabilecekse alır geliriz." ifadelerini kullanmıştı.

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A ekibi Roma'nın da transfer etmek istediği Jadon Sancho için anlaşma sağlanamadı.

Roma'nın 23 milyon euro değerinde bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve Manchester United'ın bunu kabul ettiği belirtildi.

Ancak Sancho'nun talep ettiği maaşla Roma'nın teklif ettiği yıllık ücret arasında fark olduğu ve İngiliz oyuncunun İtalyan ekibini reddettiği kaydedildi.

Roma'nın 5 sezonluk sözleşme ve 4.5 milyon euro yıllık ücret önerdiği, Sancho'nun ilk etapta bu teklife olumlu yaklaştığı ancak sonrasında vazgeçtiğine dikkat çekildi.

BEŞİKTAŞ DEVREDE

Haberde, Jadon Sancho için Beşiktaş'ın da ihtimaller arasında yer almaya devam ettiği ve siyah-beyazlıların maddi anlamda yıldız futbolcunun taleplerini karşılayabileceği aktarıldı.

Ek olarak Sancho'nun yakın arkadaşı Tammy Abraham'ın da Beşiktaş forması giymesinin bir avantaj olabileceğine dikkat çekildi.