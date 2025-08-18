Jadon Sancho'nun Roma'ya transferi durma noktasına geldi

Yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözle bakılam Jadon Sancho için beklenmedik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu bilinen Sancho, Roma'ya imza atmaya yakındı ancak transfer durma noktasına geldi.

Mail Sport'un haberine göre; İngiliz oyuncunun yüksek maaş talepleri, Roma'ya olası transferinin şu aşamada gerçekleşmemesine neden oluyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın transferin son günlerine kadar Jadon Sancho'yu takip edeceği ve fırsat kollayacağı da aktarılıyor.