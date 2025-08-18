İSTANBUL 30°C / 21°C
Spor

Jadon Sancho'nun Roma'ya transferi durma noktasına geldi

Bonservisi Premier Lig ekibi Manchester United'da bulunan Jadon Sancho'nun Roma'ya transferi yüksek maaş beklentisi nedeniyle zora girdi.

HABER MERKEZİ18 Ağustos 2025 Pazartesi 14:40 - Güncelleme:
Jadon Sancho'nun Roma'ya transferi durma noktasına geldi
Yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözle bakılam Jadon Sancho için beklenmedik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu bilinen Sancho, Roma'ya imza atmaya yakındı ancak transfer durma noktasına geldi.

Mail Sport'un haberine göre; İngiliz oyuncunun yüksek maaş talepleri, Roma'ya olası transferinin şu aşamada gerçekleşmemesine neden oluyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın transferin son günlerine kadar Jadon Sancho'yu takip edeceği ve fırsat kollayacağı da aktarılıyor.

