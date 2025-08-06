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Spor

Jadon Sancho'nun son talibi Inter

Transfer döneminde adı Süper Lig devleri de dahil olmak üzere birçok kulüple anılan Jadon Sancho'ya Inter de talip oldu.

Haber Merkezi6 Ağustos 2025 Çarşamba 18:49 - Güncelleme:
Jadon Sancho'nun son talibi Inter
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Manchester United'da kalması beklenmeyen Jadon Sancho'ya İtalya'dan yeni bir talip çıktı.

Inter, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter, Lookman transferini gerçekleştiremezse Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak istiyor.

LİSTEDEKİ DİĞER ADAY

Inter'in, Sancho ile birlikte Chelsea'den Christopher Nkunku'yu da transfer için alternatif listesine yazdığı kaydedildi.

İtalya'dan Juventus'un da ilgilendiği Jadon Sanchez'nun adı Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, Londra temsilcisinde çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

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