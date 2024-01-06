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Spor

Jadon Sancho'nun yeni adresi Borussia Dortmund

Alman ekibi Borussia Dortmund, Manchester United'da forma giyen eski oyuncusu Jadon Sancho'yu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

6 Ocak 2024 Cumartesi 17:15 - Güncelleme:
Jadon Sancho'nun yeni adresi Borussia Dortmund
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Manchester United'da teknik direktör Erik Ten Hag ile yaşadığı tartışma sonucu sezon başından bu yana kadro dışı durumunda olan Jadon Sancho'nun yeni adresi belli oluyor.

ESPN'in haberine göre; Borussia Dortmund ve Manchester United, Sancho'nun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde, Manchester United'ın Sancho'nun maaşının bir bölümünü karşılamayı kabul ettiği belirtilirken, diğer tüm pürüzlerinde giderildiği ifade edildi.

Ancak Manchester United'ın anlaşmanın resmiyete dökülmeden Sancho'yu Borussia Dortmund'un İspanya'daki kampına yollamayacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester United formasını 3 kez giyen Sancho, bu karşılaşmalarda sadece 76 dakika süre alabildi.

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