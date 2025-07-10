Jadon Sancho'nun yeni adresi netleşiyor

Fenerbahçe'nin de istediği Jadon Sancho'nun yeni kulübü belli oldu.

Alfredo Pedulla'ya göre Juventus, Sancho'ya yaklaşıyor. İddiaya göre Manchester United ile 25 milyon euro (21,5 milyon £; 29 milyon $) tutarında bir "temel anlaşmaya" varıldı ve bu rakam Chelsea'nin geçen ay ceza ödeyerek bozduğu satın alma zorunluluğu maddesinden çok daha az.

Chelsea geçen sezon Stamford Bridge'de kiralık oynayan Sancho'yu takımda tutmaya hazırdı ancak transfer teklifi sözleşme görüşmeleri nedeniyle suya düştü. Bu durum son haftalarda Sancho'nun geleceğiyle ilgili haberlerin tekrarlanan bir özelliği oldu, ancak Pedulla Juventus'la bir uzlaşmaya varılabileceğini öne sürüyor. Serie A devi 5 milyon € (4,3 milyon £; 5,9 milyon $) maaş ve bonuslar teklif ederek işe başladı. O zamandan beri bu rakam yükseltildi ancak nihai bir anlaşmaya varmak için daha fazla ileri geri yapılması gerektiği söyleniyor. Ancak en önemlisi, şu ana kadar gelen her şeyden daha umut verici görünüyor.