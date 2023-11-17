İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7096
  • EURO
    31,2788
  • ALTIN
    1830.3
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Jadon Sancho'ya İtalya'dan dev talip!

Manchester United'da teknik direktör Eric ten Hag ile yaşadığı problemin ardından kadro dışı kalan Jadon Sancho için İtalya'dan talip çıktı. Juventus'un İngiliz yıldız için devre arasında girişimde bulunacağı iddia edildi.

17 Kasım 2023 Cuma 18:07 - Güncelleme:
Jadon Sancho'ya İtalya'dan dev talip!
ABONE OL

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag ile kavga ettikten sonra kadro dışı kalan ve takım arkadaşlarıyla yemek yemesi bile yasaklanan Jadon Sancho takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

JUVENTUS TALİP OLDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre Juventus; Ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Jadon Sancho'nun şartlarını Manchester United'a sordu.

İtalyan devinin, İngiliz oyuncuyu 6 aylığına kiralamak ve maaşının bir kısmını üstlenmek istediği belirtilirken Manchester United'ın isteğinin oyuncuyu satmak olduğu ifade edildi.

İki taraf arasında görüşmelerin önümüzdeki haftalarda devam edeceği bildirilirken, Juventus'un bu transferde ısrarcı olacağı öne sürüldü.

İSMİ TÜRKİYE İLE DE ANILDI

Kadro dışı kaldığı dönemden bu yana Avrupa'dan birçok takımla anılan Sancho'nun ismi Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.