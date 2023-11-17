Jadon Sancho'ya İtalya'dan dev talip!

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag ile kavga ettikten sonra kadro dışı kalan ve takım arkadaşlarıyla yemek yemesi bile yasaklanan Jadon Sancho takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

JUVENTUS TALİP OLDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre Juventus; Ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Jadon Sancho'nun şartlarını Manchester United'a sordu.

İtalyan devinin, İngiliz oyuncuyu 6 aylığına kiralamak ve maaşının bir kısmını üstlenmek istediği belirtilirken Manchester United'ın isteğinin oyuncuyu satmak olduğu ifade edildi.

İki taraf arasında görüşmelerin önümüzdeki haftalarda devam edeceği bildirilirken, Juventus'un bu transferde ısrarcı olacağı öne sürüldü.

İSMİ TÜRKİYE İLE DE ANILDI

Kadro dışı kaldığı dönemden bu yana Avrupa'dan birçok takımla anılan Sancho'nun ismi Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.