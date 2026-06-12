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Spor

Jae-Yeol Kim: Türkiye büyük ve güçlü bir spor ülkesi

Uluslararası Buz Pateni Birliğinin olağan kongresi, İspanya'da gerçekleştirildi.

AA12 Haziran 2026 Cuma 23:51 - Güncelleme:
Jae-Yeol Kim: Türkiye büyük ve güçlü bir spor ülkesi
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Uluslararası Buz Pateni Birliğinin (ISU) 60. Olağan Kongresi, İspanya'da yapıldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonun açıklamasına göre, Tenerife kentinde yapılan kongrede mevcut başkan Jae-Yeol Kim yeniden göreve seçilirken, yeni dönem yönetim kadroları da belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Buz Pateni Birliği Başkanı Jae-Yeol Kim, Türk kısa kulvar sürat pateni tarihinin ilk dünya şampiyonası madalyasını kazanan milli sporcu Furkan Akar'ı tebrik etti.

Türkiye'nin önemli bir spor ülkesi olduğunu aktaran Jae-Yeol Kim, "Öncelikle bu sonucu görmekten dolayı çok heyecanlandım. Türkiye büyük ve güçlü bir spor ülkesi. Çok sayıda buz sporu tutkunu ve sporcuya sahip. Daha fazla sporcunun en üst seviyede performans gösterdiğini ve daha fazla podyum başarısı elde ettiğini görmeyi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrede yönetişim, mali yapı, sporcu güvenliği, dijital dönüşüm ve yayıncılık teknolojilerine ilişkin başlıklar ele alındı. Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde teknolojinin hakemlik ve yayıncılık alanlarında daha etkin kullanılması yönündeki çalışmalar da katılımcılarla paylaşıldı.

  • Buz Pateni Birliği
  • Uluslararası Kongre
  • Jae-Yeol Kim

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