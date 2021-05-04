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Spor

Jahovic, Göztepe'yi sırtlıyor

Süper Lig'de hafta sonu mesaisinde Fraport Tav Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek bitime 3 maç kala çok rahatlayan Göztepe'de, golcü Adis Jahovic eski günlerine döndü.

DHA04 Mayıs 2021 Salı 12:10 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 12:10
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Devre arasında Antalyaspor'dan 2.5 sezon sonra yuvaya dönen Makedon futbolcu ilk 9 karşılaşmasında suskunları oynadı. İkinci yarının başlarında beklentileri karşılayamayıp yedek kulübesine dahi çekilen Jahovic, ilk golünü Hes Kablo Kayserispor deplasmanında kaydetti. Siftahı yapan deneyimli forvet ardından yine bir deplasman maçında Atakaş Hatayspor'a karşı 3 gol birden atarak takımının 3-2 galip gelmesinde büyük rol oynadı.

Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarında sevinç yaşayamayan Jahovic, üst üste Trabzonspor ve Antalyaspor ağlarını havalandırıp klasını konuşturmayı başardı. Kısa sürede Göz-Göz'de gol sayısını 6'ya çıkaran Adis Jahovic, sarı-kırmızılıların yıllardır yaşadığı golcü problemine nokta koyup gelecek sezon için hem camiaya hem de taraftara umut verdi. Jahovic attığı 6 golün 5'ine ise dış sahada imza koyarken Gürsel Aksel Stadı'nda yalnızca 1 kez fileleri sarstı. Jahovic bu sezonun ilk yarısında forma giydiği Antalyaspor'da ise ligde 1 gol atabilmişti.

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