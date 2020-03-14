Jailson: ''Bu durumdan utanıyorum''

14 Mart 2020 Cumartesi 22:26 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 22:26

Ligin 26. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Jailson, mücadelenina ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetin ardından Jailson, "Gerçekten zor durumdayız, içeride tüm takım arkadaşlarımız çok üzgün. Bu durumdan utanıyorum. Çok çalışıyoruz ama sahada gerçekleştiremiyoruz, istediğimiz şeyler olmuyor. Şu anda yapmamız gereken, ağzımızı kapatıp bu durumu lehimize çevirmek." dedi.

Brezilyalı futbolcu sözlerine şöyle devam etti;

"En başından beri söylediğim gibi, bana ihtiyaç olan her pozisyonda elimden geleni yapıyorum. Hatalar yapıyoruz ama istemeden yapıyoruz, takıma yardım etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi, içinde bulunduğumuz durumdan utanç duyuyorum, kafamızı kaldırmamız gerekiyor."