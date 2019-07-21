Jailson için 8 milyon euro
Çin kulübü Shanghai SIPG, Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Jailson için 8 milyon euro değerinde teklifte bulundu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson'a Çin'den sürpriz teklif. Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira yönetiminde Çin Ligi'nde şampiyon olan Shanghai SIPG, Jailson'a talip oldu.
A Spor'un haberine göre; Shanghai SIPG kulübünün Fenerbahçe'den Jailson'u istediği ve 8 milyon euro değerinde teklif yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe ise bu teklife henüz cevap veremedi ve öneri değerlendirmeye alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.