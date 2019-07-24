Jailson’a Çinli talip

Sarı-Lacivertli ekipte bir ara ismi ayrılacaklar arasında geçen Sambacı’ya şu ana kadar ciddi bir teklif gelmediği için takımda kalması bekleniyordu. Ancak Çin’in Şanghay SIPG kulübünün Jailson için 8 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertlilerin teklife olumlu yaklaştıkları ve anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.