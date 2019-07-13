Jailson’u satın raporu
GEÇEN sezon büyük umutlarla alınan ancak bir türlü istenilen patlamayı yapamayan Jailson iyice gözden düştü.
- Star Spor
Topuk Yaylası kampında da vasatı aşamayan Brezilyalı ön libero için Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetime “Satın” diye rapor verdği öğrenildi. Kulüple 3 senelik daha anlaşması olan 23 yaşındaki futbolcu yıllık 1.8 milyon euro kazandığı için gitmeye sıcak bakmıyor
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