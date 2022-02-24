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Spor

Jailson'un golü Palmeiras'a yetmedi

2022 Güney Amerika Recopa finali ilk maçında Brezilya temsilcileri Athletico Paranaense ile Palmeiras, 2-2 berabere kaldı.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:59
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupasını kazanan Palmeiras ile Güney Amerika Kupası'nın sahibi Athletico Paranaense, final maçının ilk ayağında karşılaştı.

Brezilya'nın Curitiba kentindeki Baixada Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Athletico Paranaense, 19. dakikada Terans'ın golüyle 1-0 öne geçti. Palmeiras, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Jailson'un 28. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Athletico Paranaense, 76. dakikada Marlos'un fileleri havalandırmasıyla mücadelede yeniden 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Palmeiras, 90+7. dakikada Raphael Veiga'nın penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirerek ilk maçtan beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 3 Mart Perşembe günü TSİ 03.30'da oynanacak.

  • Recopa
  • Athletico Paranaense
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  • jailson

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