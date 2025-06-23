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Spor

Jaka Bijol imzayı attı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Udinese forması giyen stoper oyuncusu Jaka Bijol'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi23 Haziran 2025 Pazartesi 21:23 - Güncelleme:
Jaka Bijol imzayı attı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Udinese forması giyen stoper oyuncusu Jaka Bijol'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Sloven oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtilirken, bonservis bedeli açıklanmadı.

2024/25 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de 37 maçta forma giyen Bijol, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

26 yaşındaki Sloven stoper oyuncunun ismi geçtiğimiz sezonunun devre arasında Fenerbahçe ile anılmıştı.

Öte yandan İngiltere ekibi Leeds United, 26 yaşındaki Alman forvet Lukas Nmecha'dan sonra bu yaz ikinci transferini gerçekleştirdi.

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