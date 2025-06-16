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Spor

Jaka Bijol, Premier Lig yolcusu

Leeds United, Udinese forması giyen Jaka Bijol'u transfer etmek için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi16 Haziran 2025 Pazartesi 20:28 - Güncelleme:
Jaka Bijol, Premier Lig yolcusu
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İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Leeds United, gelecek sezon ligdeki yerini sağlamlaştırmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Leeds United, Udinese'de forma giyen 26 yaşındaki Sloven stoper Jaka Bijol'un transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Leeds, oyuncu ile kişisel şartlarda da mutlu sona ulaştı.

BONSERVİS BEDELİ

İngiliz ekibi, 18 milyon euro değeri bulunan Jaka Bijol için Udinese'ye bonservis bedeli olarak 22 milyon euro ödeme yapacak.

Sloven oyuncunun, gelecek günlerde Leeds United için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon resmi maçlarda toplam 37 defa Udinese forması giyen Bijol, 2 gol, 2 asist katkısı yaptı.

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