Jakirovic: Kalemizi iyi savunduk

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, önemli bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, zor bir maç olacağını bildiklerini ama taraftarın desteğini maç boyunca arkalarında hissettiklerini belirtti.

Çok iyi savunma yaptıklarını ifade eden Jakirovic, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rizespor çok iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Onları da kontrol etmemiz gerekiyordu. Mehdi bir gol attı. Onun adına da çok mutlu oldum. İkinci golü de bulacağımız bazı anlar vardı. Bu galibiyet çok önemli, bizi çok mutlu etti. Evimizde oynadığımız zaman çok daha özgüvenli oluyoruz. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Bugün oyuncularımız sahada karakterlerini gösterdi, pes etmedi. Oyunun bazı anlarında savunma yapmamız gerekti ama hiçbir şekilde pes etmediler. İyi savunduk, kalemizi koruduk. Bunun sonucunda da maçı 1-0 kazandık. İyi savunmamızın ödülü oldu."