İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5897
  • EURO
    49,5612
  • ALTIN
    5764.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Jakobs, Monaco'ya bu kez rakip oldu

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen Monaco maçına ilk 11'de başladı. 2021-2024 yılları arasında formasını giydiği eski takımına bu kez II. Louis Stadı'nda rakip olarak çıktı.

AA9 Aralık 2025 Salı 23:30 - Güncelleme:
Jakobs, Monaco'ya bu kez rakip oldu
ABONE OL

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, eski takımı Monaco karşısında ilk 11'de forma giydi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise müsabakasında risk alarak sahaya çıkan ve 53. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jakobs, sonrasında Süper Lig'deki Fenerbahçe ve Samsunspor mücadelelerini kaçırdı.

Tedavisi yeni tamamlanan Jakobs, yine tam hazır olmamasına rağmen Monaco maçında forma giydi. 2021-2024 arasında 3 sezon Monaco'da oynayan Senegalli sol bek, II. Louis Stadı'na sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.