Jakobs, Monaco'ya bu kez rakip oldu

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, eski takımı Monaco karşısında ilk 11'de forma giydi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise müsabakasında risk alarak sahaya çıkan ve 53. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jakobs, sonrasında Süper Lig'deki Fenerbahçe ve Samsunspor mücadelelerini kaçırdı.

Tedavisi yeni tamamlanan Jakobs, yine tam hazır olmamasına rağmen Monaco maçında forma giydi. 2021-2024 arasında 3 sezon Monaco'da oynayan Senegalli sol bek, II. Louis Stadı'na sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı.