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Spor

Jakobs'tan sakatlık açıklaması: Bir şeyler söylemenin zamanı geldi

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Imsail Jakıbs sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

IHA6 Mart 2025 Perşembe 22:10 - Güncelleme:
Jakobs'tan sakatlık açıklaması: Bir şeyler söylemenin zamanı geldi
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Galatasaray'ın defans oyuncusu Ismail Jakobs, sakatlığıyla ilgili sosyal medya hebasından açıklama yaptı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Senegalli defans oyuncusu Ismail Jakobs, açıklamalarda bulundu. Jakobs, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kişisel olarak sosyal medyada konuşmayı sevmiyorum ama bir şeyler söylemenin zamanı geldiğini hissediyorum. Sakatlığım nedeniyle herkesten daha fazla üzgünüm, ancak her gün, sonunda geri dönüp savaşmak ve bu inanılmaz kulüp için her şeyimi vermek adına çok çalışıyorum. Her geçen gün, bir adım daha yaklaşıyorum. Beni destekleyen ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Her zaman inanmayanlar olacak ama biz onlara yanıldıklarını kanıtlayacağız" dedi.

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