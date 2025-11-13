Jalen Brunson sakatlandı salonu koltuk değeniyle terk etti

New York Knicks'in yıldız guardı Jalen Brunson, Orlando Magic karşısında sağ ayak bileğini burktu ve maçı koltuk değneğiyle terk etti.

The Athletic'ten James L. Edwards III'ün haberine göre Brunson, Madison Square Garden'dan yürüyüş botu ve koltuk değneğiyle ayrıldı.

Karşılaşmanın bitimine yaklaşık iki dakika kala Wendell Carter Jr.'ın ayağına basan Brunson bileğini burktu.

İki serbest atış kullandıktan sonra soyunma odasına gitti.

Knicks başantrenörü Mike Brown, maç sonrası yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:

"Bileğini burktu, bildiğim tek şey bu."

Brunson'ın sakatlığıyla ilgili MR çekilmesi bekleniyor.

Knicks'in bu sezonki skor lideri olan yıldız guard, geçtiğimiz mart ayında da aynı bileğinden sakatlanmış ve neredeyse bir ay sahalardan uzak kalmıştı.

Maçtan önce 31 sayı ve 6 asist üreten Brunson, bu sezon genelinde 28.0 sayı, 3.6 ribaund ve 6.6 asist ortalamalarıyla oynuyordu.

Aynı maçta Orlando'nun yıldızı Paolo Banchero da sakatlık geçirdi.