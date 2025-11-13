İSTANBUL 17°C / 7°C
  • Jalen Brunson sakatlandı salonu koltuk değeniyle terk etti
Spor

Jalen Brunson sakatlandı salonu koltuk değeniyle terk etti

NBA ekibi New York Knicks'in yıldız guardı Jalen Brunson, Orlando Magic karşısında yaşadığı sakatlık sonrası koltuk değneğiyle terk etti.

HABER MERKEZİ13 Kasım 2025 Perşembe 12:32 - Güncelleme:
Jalen Brunson sakatlandı salonu koltuk değeniyle terk etti
ABONE OL

New York Knicks'in yıldız guardı Jalen Brunson, Orlando Magic karşısında sağ ayak bileğini burktu ve maçı koltuk değneğiyle terk etti.

The Athletic'ten James L. Edwards III'ün haberine göre Brunson, Madison Square Garden'dan yürüyüş botu ve koltuk değneğiyle ayrıldı.

Karşılaşmanın bitimine yaklaşık iki dakika kala Wendell Carter Jr.'ın ayağına basan Brunson bileğini burktu.

İki serbest atış kullandıktan sonra soyunma odasına gitti.

Knicks başantrenörü Mike Brown, maç sonrası yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:

"Bileğini burktu, bildiğim tek şey bu."

Brunson'ın sakatlığıyla ilgili MR çekilmesi bekleniyor.

Knicks'in bu sezonki skor lideri olan yıldız guard, geçtiğimiz mart ayında da aynı bileğinden sakatlanmış ve neredeyse bir ay sahalardan uzak kalmıştı.

Maçtan önce 31 sayı ve 6 asist üreten Brunson, bu sezon genelinde 28.0 sayı, 3.6 ribaund ve 6.6 asist ortalamalarıyla oynuyordu.

Aynı maçta Orlando'nun yıldızı Paolo Banchero da sakatlık geçirdi.

  • New York Knicks
  • Jalen Brunson

