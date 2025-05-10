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  • Jalen Williams'ın 32 sayısı Oklahoma'ya yetmedi: Denver seride öne geçti
Spor

Jalen Williams'ın 32 sayısı Oklahoma'ya yetmedi: Denver seride öne geçti

NBA play-off Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Denver Nuggets, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 113-104 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 10:34 - Güncelleme:
Jalen Williams'ın 32 sayısı Oklahoma'ya yetmedi: Denver seride öne geçti
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, sahasında Oklahoma City Thunder'ı uzatmada 113-104 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın yarı final serisi üçüncü maçında Thunder'i Ball Arena'da konuk eden Nuggets, müsabakayı 9 sayı farkla kazandı.

Nuggets'ta Jamal Murray 27 sayı, Nikola Jokic de 20 sayı ve 16 ribauntla galibiyette önemli rol oynarken, Aaron Gordon 22, Michael Porter ise 21 sayıyla oynadı.

Thunder'da ise Jalen Williams 32 sayı, Chet Holmgren 18 sayı ve 16 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander 18 sayı ve 13 ribauntla öne çıktı.

CLEVELAND CAVALİERS SERİYİ 2-1'E GETİRDİ

Cleveland Cavaliers, ilk iki maçı kaybettiği Doğu Konferansı yarı finalinde Indiana Pacers karşısında üçüncü müsabakayı 126-104 kazanarak seriyi 2-1'e getirdi.

Pacers'ın ev sahipliğinde Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell, 43 sayı ve 9 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.

Konuk takımda Jarrett Allen 19 sayı ve 12 ribaunt, Evan Mobley de 18 sayı ve 13 ribauntluk performans sergiledi.

Pacers'ta ise Bennedict Mathurin 23, Pascal Siakam da 18 sayıyla oynadı.

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