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Spor

Jamal Murray'ye 209 milyon dolar değerinde yeni kontrat

NBA ekiplerinden Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Jamal Murray ile 4 yıllık yeni anlaşma sağladı. Yeni kontratla birlikte 27 yaşındaki oyuncu 209 milyon dolar kazanacak.

9 Eylül 2024 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
Jamal Murray'ye 209 milyon dolar değerinde yeni kontrat
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Denver Nuggets, yıldız basketbolcusu Jamal Murray'yi takımda tuttu.

Athletic'te yer alan haberde Denver Nuggets ve Murray'nin 4 yıllık anlaşma sağladı belirtildi.

Murray yeni kontratından 209 milyon dolar kazanacak. 27 yaşındaki Murray'nin sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu.

KARİYERİ VE GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Denver Nuggets formasıyla geçtiğimiz sezon 71 maça çıktı. Normal sezonda hepsinde ilk 5 başladığı 59 maçta Murray 21.2 sayı, 6.5 asist ve 4.1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Yıldız basketbolcu 12 play-off maçında ise 20.6 sayı ve 5.6 asist ortalamaları elde etti.

Jamal Murray, Denver Nuggets'le 2023'te NBA şampiyonluğu yaşadı.

  • Denver Nuggets
  • Jamal Murray

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