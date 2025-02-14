Jamal Musiala, 2030 yılına kadar Bayern Münih'te

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 21 yaşındaki oyuncusu Jamal Musiala ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman milli futbolcu ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Musiala, 2019 yazında Chelsea'nin akademisinden kulübe katılmıştı.

Genç futbolcu, bu sezon Bayern Münih'te tüm kulvarlarda forma giydiği 30 maçta 15 gol, 8 asist kaydetti.

Alman futbolcunun milli takım kariyerinde ise 38 maçta 7 golü bulunuyor.