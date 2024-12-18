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Spor

Jamal Musiala: Messi benim kahramanımdı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen yıldız orta saha Jamal Musiala, küçükken favori takımının Barcelona olduğunu söyledi. Genç futbolcu, Lionel Messi için de konuştu.

18 Aralık 2024 Çarşamba 23:29 - Güncelleme:
Jamal Musiala: Messi benim kahramanımdı
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Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala, küçükken favori takımının Barcelona olduğunu söyledi.

Jamal Musiala yaptığı açıklamada, "Barcelona benim favori takımımdı. Çok severdim. Bir Lionel Messi formam vardı. Xavi, Iniesta ve Busquets'in olduğu orta saha beni büyülüyordu." ifadelerini kullandı.

"MESSI'Yİ ÇOK SEVİYORDUM"

Alman oyuncu ayrıca, "Çocukken formalarımın neredeyse tamamında Lionel Messi'nin adı yazıyordu. Neymar'ı da beğenirdim ama Messi benim kahramanımdı, en sevdiğim oyuncuydu." ifadelerini kullandı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

21 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Busezon Alman devinde 21 maça çıkan başarılı on numara, 13 gol ve 5 asist yaptı.

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