James Dolan, NBA Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa etti

New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın, Toronto Raptors'a açılan davanın ardından NBA Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiği bildirildi.

ESPN, Dolan'ın, Knicks'in Raptors'a karşı açtığı davayı başlatmadan önce ligin Yönetim Kurulu'nun etkili danışma/finans ve medya komitelerindeki görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.

Dolan, Temmuz ayında NBA başkanı Adam Silver'a yazdığı bir notta, şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Son zamanlarda yaşananlar göz önüne alındığında, NBA'in ne benim fikrime, ne de varlığıma ihtiyacı olduğu sonucuna vardım. Umudum, Knicks'in diğer tüm NBA takımları gibi eşit ve adil bir şekilde ele alınmasıdır.

Bildiğiniz gibi, MSG şirketler ailesindeki tüm görevlerimle oldukça meşgul biriyim ve zamanımı en verimli olabileceğim yerde kullanmam gerekiyor."

Knicks'i artık Yönetim Kurulu Toplantılarında takımın genel danışmanı Jamaal Lesane'in temsil ettiği belirtildi.

Dolan, son birkaç yıldır NBA ve Silver'ı giderek daha fazla eleştirmeye başladığı bir döneme girmişti.