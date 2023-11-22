İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8283
  • EURO
    31,4426
  • ALTIN
    1856.52
  • BIST100
    8022.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • James Dolan, NBA Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa etti
Spor

James Dolan, NBA Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa etti

James Dolan'ın, Toronto Raptors'a açılan davanın ardından NBA Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

22 Kasım 2023 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:
James Dolan, NBA Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa etti
ABONE OL

New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın, Toronto Raptors'a açılan davanın ardından NBA Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiği bildirildi.

ESPN, Dolan'ın, Knicks'in Raptors'a karşı açtığı davayı başlatmadan önce ligin Yönetim Kurulu'nun etkili danışma/finans ve medya komitelerindeki görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.

Dolan, Temmuz ayında NBA başkanı Adam Silver'a yazdığı bir notta, şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Son zamanlarda yaşananlar göz önüne alındığında, NBA'in ne benim fikrime, ne de varlığıma ihtiyacı olduğu sonucuna vardım. Umudum, Knicks'in diğer tüm NBA takımları gibi eşit ve adil bir şekilde ele alınmasıdır.

Bildiğiniz gibi, MSG şirketler ailesindeki tüm görevlerimle oldukça meşgul biriyim ve zamanımı en verimli olabileceğim yerde kullanmam gerekiyor."

Knicks'i artık Yönetim Kurulu Toplantılarında takımın genel danışmanı Jamaal Lesane'in temsil ettiği belirtildi.

Dolan, son birkaç yıldır NBA ve Silver'ı giderek daha fazla eleştirmeye başladığı bir döneme girmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.