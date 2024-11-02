İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2024 Cumartesi / 1 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • James Harden adını ilk 20'ye yazdırdı
Spor

James Harden adını ilk 20'ye yazdırdı

NBA'de LA Clippers forması giyen Birleşik Amerikalı yıldız basketbolcu James Harden, karşılaşmayı 25 sayı ile tamamlayarak NBA tarihine geçti.

2 Kasım 2024 Cumartesi 16:53 - Güncelleme:
James Harden adını ilk 20'ye yazdırdı
ABONE OL
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en dikkat çekici oyuncularından biri olmayı başaran James Harden, 31 Ekim Perşembe gecesi LA Clippers'ın Phoenix Suns'a 125-119 yenildiği maçta kariyerinde 26 bin sayı barajını aşan NBA tarihindeki 20'nci oyuncu oldu.

NBA 2009 yılı seçmelerinde 1'nci tur 3'üncü sırada Oklahoma City Thunder tarafından draft edilen Harden, günümüzde NBA'in en skorer guardlarından biri olarak görülüyor.

35 yaşındaki tecrübeli yıldız, Suns maçının dördüncü çeyreğinin bitimine 1 dakika 25 saniye kala 2'inci serbest atışını sayıya çevirdiğinde 26 sayıyı aşan 20 oyuncu arasına katıldı. Harden ayrıca bu maçta, sezonun ilk ve kariyerinin 78'inci triple double'ına imza atarak bu alanda NBA tarihinde Wilt Chamberlain ile 7'nci sırayı paylaştı. Harden maçı da 25 sayı, 10 ribaund ve 13 asistle bitirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.