  • James Harden: Cavaliers, Knicks'ten daha iyi takım
James Harden: Cavaliers, Knicks'ten daha iyi takım

Yıldız oyuncu James Harden, Doğu Konferansı finallerinde 4-0 süpürülmelerine rağmen Cleveland Cavaliers'ın hâlâ New York Knicks'ten daha iyi takım olduğuna inandığını söyledi.

26 Mayıs 2026 Salı 13:12
Cavaliers'ın Game 4'te 130-93 mağlup olarak sezonu kapatmasının ardından konuşan James

Harden, serinin skora yansıdığı kadar tek taraflı olmadığını savundu.

Yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Evet, seri 4-0 bitti ama şartlar ve içinde bulunduğumuz durum nedeniyle en iyi şansımızı ortaya koyabildiğimizi düşünmüyorum. Açıkçası bizi domine ettiler ama yine de içten içe daha iyi takımın biz olduğuna inanıyorum."

"Serinin sonucuna baktığınızda bu görünmüyor tabii ki, o yüzden cevaplaması zor bir soru."

Cavaliers, seri boyunca Knicks karşısında büyük üstünlük kurmakta zorlandı. Serideki tek yakın mücadele açılış maçında yaşandı. Cleveland, o karşılaşmada son çeyrekte yakaladığı 22 sayılık avantajı koruyamayarak uzatmada kaybetmişti.

Öte yandan Cavaliers cephesinde yalnızca Harden değil, başantrenör Kenny Atkinson da takımının daha iyi basketbol oynadığını savunmuştu. Atkinson, Game 4 öncesinde yaptığı açıklamada Cleveland'ın seride "analitik olarak önde" olduğunu söylemişti.

Şimdi Cavaliers organizasyonunu kritik bir yaz dönemi beklerken, Harden ve takımın gelecek sezon geri dönüp Knicks'e karşı rövanş alıp alamayacağı merak konusu oldu.

