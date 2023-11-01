James Harden, Clippers'ın yolunu tuttu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Philadelphia Sixers'ta forma giyen all-star James Harden'ı takas karşılığında kadrosuna kattı. Kadrosunda Paul George, Kawhi Leonard ve Russel Westbrook gibi isimleri de barındıran Clippers, bu sezon için oldukça iddialı bir takım kurmuş oldu.

NBA'in sitesinde yer alan açıklamaya göre 34 yaşındaki Harden'ın yanı sıra PJ Tucker ile Filip Petrusev, Clippers'a gitti.

Sixers ise Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin ve birden fazla draft hakkını aldı.

NBA'de 10 kez all-star ve bir kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen Harden, geçen sezon Sixers'ta 21 sayı, 10,7 asist ve 6,1 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.