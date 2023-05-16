James Harden, Doc Rivers için oynamak istemiyor

Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden'ın, "artık koç Doc Rivers için oynamak istemediği" iddia edildi.

Harden'in Philadelphia'daki geleceği, bir süredir ortada dolaşan Houston Rockets'a geri dönmek istediğine dair söylentilerle oldukça belirsiz bir hale gelmiş durumda.

ESPN'den Ramona Shelbourne, Harden'ın artık Rivers için oynamak istemediğini ve takımın Rivers için vereceği kararın, kendisinin takımda kalıp kalmayacağı üzerine vereceği kararını etkileyebileceğini belirtti:

"James Harden geçen günkü basın toplantısında Doc Rivers'a karşı o kadar da destekleyici değildi. Perde arkasında bir kişinin bana anlattığına göre, James'in takımda kalıp tekrar Doc için oynamak isteyeceğini görmek zor. Bu iki karar, birbiriyle bağlantılı bir durum olacak."

76ers'ın Rivers ve Harden'la ilgili bu yaz nasıl bir gelişme yaşayacağı, birçok kişi tarafından merakla takip edilecek.