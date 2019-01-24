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James Harden tarih yazdı

Sayı krallığı mücadelesinde zirvede yer alan Houston Rockets'ın all-star gardı James Harden, New York Knicks deplasmanından 114-110 galip ayrıldıkları maçı, 61 sayı, 15 ribaunt ve 5 top çalmayla tamamladı.

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61 sayıyla kariyer rekorunu kıran Harden, bu sezon 5'inci, ocak ayında  ise 3. kez 50 sayı ve üstü performans sergiledi. Ayın bitimine bir hafta kala 57,  58 ve 61 sayılık maçlar oynayan Harden, 1963'te bunu başaran Wilt Chamberlain'den beri bir ay içinde 3 defa 55 sayı barajını geçen ilk NBA oyuncusu oldu.
 
Üst üste 21. kez 30 sayı barajını geçen Harden, 65, 31 ve 25 maçla  ligin en uzun 30 sayılık serilerinin sahibi Wilt Chamberlain'in arkasından 4.  sıraya yerleşti.
 
29 yaşındaki basketbolcu ayrıca 2000 yılında 61 sayı, 23 ribauntluk  performansı bulunan Shaquille O'Neal'dan bu yana bir maçta 60 sayı ve 15 ribaunt  üreten ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.
 
Sonuçlar
Indiana Pacers-Toronto Raptors: 110-106
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 123-103
Brooklyn Nets-Orlando Magic: 114-110
Miami Heat-Los Angeles Clippers: 99-111
New York Knicks-Houston Rockets: 110-114
Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 122-120
Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 101-121
Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 107-118
New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 94-98
Utah Jazz-Denver Nuggets: 114-108

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