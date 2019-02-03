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James Harden, Utah Jazz'ı dağıttı

NBA'de Houston Rockets, yıldız basketbolcusu James Harden'ın 43 sayıyla oynadığı maçta Utah Jazz'ı 125-98 mağlup etti.

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NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets'ın deplasmanda Jazz'ı 125-98  mağlup ettiği karşılaşmada 43 sayı, 12 ribaunt, 5 asist, 6 top çalma, 4 blokluk  performans sergileyen Harden, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Harden, üst  üste 26. maçında 30 ve üstünde sayı atmayı başardı.
 
Sezonun 30. galibiyetini alan Rockets'ta Gerald Green 25, Kenneth  Faried ve Austin Rivers 16'şar sayı kaydetti.
 
Donovan Mitchell'ın 26 sayı, 6 ribaunt, 9 asist, Rudy Gobert'in 10  sayı, 13 ribauntluk performansları, Jazz'ın 24. mağlubiyetini engelleyemedi.
 
Cedi Osman'dan 10 sayı
 
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers,  sahasında Dallas Mavericks'e 111-98 kaybetti.
 
Bu sezon 42. kez yenilen Cavaliers'ta Jordan Clarkson 19, Collin  Sexton 13, David Nwaba 12 sayı buldu. Cedi Osman, ilk 5'te başladığı karşılaşmada  14 dakika 29 saniye süre aldı ve 10 sayı, 2 ribaunt, 3 asist, 1 top çalmayla  oynadı. Milli basketbolcu, ikinci çeyrekte pota altında girdiği bir pozisyonda  sağ ayak bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.
 
Luka Doncic'in 35 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, Harrison Barnes'ın 17  sayı, 5 ribauntluk performansları, Mavericks'te sezonun 24. galibiyetinde ön  plana çıktı.
 
NBA'e 3 maçla devam edilecek.
 
Sonuçlar
 
Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 101-111
 
Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 125-118
 
Orlando Magic-Brooklyn Nets: 102-89
 
Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 115-131
 
Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 98-111
 
Miami Heat-Indiana Pacers: 88-95
 
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 115-101
 
San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 113-108
 
Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 106-107
 
Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 112-118
 
Utah Jazz-Houston Rockets: 98-125
 
Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 115-108
 

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