James Harden'dan yeni evinde mükemmel başlangıç

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, sahasında New York Knicks'i 123-108 yendi.
76ers'ın takas döneminin son gününde kadrosuna kattığı James Harden, seyircisinin önündeki ilk maçında 26 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performansıyla takımının üst üste dördüncü galibiyetinde önemli rol oynadı.
Ev sahibi ekipte Joel Embiid, 27 sayı, 12 ribauntla "double double" yaparken, Tyrese Maxey 25 sayı kaydetti. 5 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, bir asistle maçı tamamladı.
Konuk takımda, RJ Barrett'in 30 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Julius Randle'ın da 24 sayı, 6 ribaunt, 3 asistlik performansları mağlubiyete engel olamadı.