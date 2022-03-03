İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2022 Perşembe / 30 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,1444
  • EURO
    15,7329
  • ALTIN
    876.838
  • BIST100
    2020.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • James Harden'dan yeni evinde mükemmel başlangıç
Spor

James Harden'dan yeni evinde mükemmel başlangıç

James Harden yeni takımı Philadelphia 76ers ile iç sahada çıktığı ilk maçta New York Knicks potasına 26 sayı gönderirken, 9 ribaunt aldı, 9 da asist yaptı.

3 Mart 2022 Perşembe 11:33 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 11:33
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, sahasında New York Knicks'i 123-108 yendi.

76ers'ın takas döneminin son gününde kadrosuna kattığı James Harden, seyircisinin önündeki ilk maçında 26 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performansıyla takımının üst üste dördüncü galibiyetinde önemli rol oynadı.

Ev sahibi ekipte Joel Embiid, 27 sayı, 12 ribauntla "double double" yaparken, Tyrese Maxey 25 sayı kaydetti. 5 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, bir asistle maçı tamamladı.

Konuk takımda, RJ Barrett'in 30 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Julius Randle'ın da 24 sayı, 6 ribaunt, 3 asistlik performansları mağlubiyete engel olamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.