James Harden'ın ''triple double'' yaptığı maçta Philadelphia 76ers, Detroit'i 147-116 mağlup etti

NBA'de Philadelphia 76ers, konuk ettiği Detroit Pistons'u 147-116'lık skorla mağlup etti. Detroit karşısında James Harden 16 sayı, 15 asist ve 12 ribaund ile triple double yaparak Philadelphia'yı galibiyete taşıdı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76ers evinde Detroit Pistons karşısında 147-116'lık skorla galip geldi ve bu sezonki 25. galibiyetini aldı. Philadelphia'da Joel Embiid 36 sayı, 11 ribaund ve James Harden da 16 sayı, 15 asist ve 12 ribaundluk performans sergileyerek, mücadeleyi triple double ile tamamladı. Philadelphia'da ayrıca milli basketbolcu Furkan Korkmaz 12 dakikada parkede kaldı ve 4 sayı üretti. Ligdeki 33. yenilgisini alan Detroit'te Saddiq Bey 17 sayı, 4 ribaund ve Jaden Ivey de 17 sayı, 4 asist ile takımına katkıda bulundu.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Philadelphia 76ers: 147 - Detroit Pistons: 116

Miami Heat: 112 - Oklahoma City Thunder: 111

Toronto Raptors: 132 - Charlotte Hornets: 120

Utah Jazz: 116 - Cleveland Cavaliers:114

Golden State Warriors: 113 - Phoenix Suns:125

Portland Trail Blazers: 106 - Orlando Magic: 109

Los Angeles Clippers: 113 - Dallas Mavericks: 101