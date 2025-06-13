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Spor

James Milner, Brighton ile yola devam dedi

James Milner, Brighton ile sözleşmesini bir yıl uzatarak 40 yaşına kadar sahalarda kalacak. Tecrübeli futbolcu, Premier Lig'in en yaşlı saha oyuncusu olma yolunda ilerliyor.

Haber Merkezi13 Haziran 2025 Cuma 20:13 - Güncelleme:
James Milner, Brighton ile yola devam dedi
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Milner, 2023 yazında Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Brighton'a transfer olmuştu. Geride kalan sezonda sakatlığı sebebiyle Premier Lig'de sadece dört maçta forma giyen Milner, buna rağmen kulüp tarafından bir sezon daha kadroda tutuldu.

İngiliz futbolcunun 40 yaşına gireceği tarih 4 Ocak 2026. Eğer o tarihten sonra da Premier Lig'de forma giyerse, lig tarihinin en yaşlı saha oyuncusu rekorunu kırma şansı elde edecek. Bu rekor şu anda, 40 yaş ve 272 günlükken West Ham forması giyen Teddy Sheringham'a ait.

Kariyerine Leeds United'da başlayan Milner; Newcastle United, Aston Villa, Manchester City ve Liverpool gibi önemli takımlarda da forma giydi. İngiltere Milli Takımı ile 61 maça çıkan deneyimli futbolcu, 2010 ve 2014 Dünya Kupaları'nda da ülkesini temsil etti.

PREMIER LİG'DE EN ÇOK MAÇA ÇIKANLAR

1- Gareth Barry - 653 maç

2- James Milner - 638 maç

3- Ryan Giggs - 632 maç

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