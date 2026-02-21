James Milner, Premier Lig tarihine geçti

Kariyeri boyunca ülkesi İngiltere'de birçok takımda forma giyen James Milner, tam 40 yaşında Brighton formasıyla tarihi bir başarıya imza attı.

James Miler, İngiltere Premier Lig'de 654. maçına çıktı. Bu rakamla birlikte aynı zamanda Premier Lig tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.

40 yaşındaki futbolcu, Gareth Barry'nin kırılmaz denen rekorunu kırmayı başardı.

Kariyeri boyunca Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Newcastle United ve Leeds United formaları giyen James Milner, sezonu Brighton'da geçiriyor. Bu sezon ligde 15 maça çıkan veteran futbolcu, 1 gol ve 1 asist kaydetti

Milner'ın kontratı, sezon sonunda noktalanacak.