  James Milner, Premier Lig tarihine geçti
Spor

James Milner, Premier Lig tarihine geçti

Brighton formasıyla Brentford karşısında 654. maçına çıkan Milner, Gareth Barry'i geride bırakarak Premier Lig'de tüm zamanların en çok maça çıkan oyuncusu oldu.

21 Şubat 2026 Cumartesi 18:29
James Milner, Premier Lig tarihine geçti
Kariyeri boyunca ülkesi İngiltere'de birçok takımda forma giyen James Milner, tam 40 yaşında Brighton formasıyla tarihi bir başarıya imza attı.

James Miler, İngiltere Premier Lig'de 654. maçına çıktı. Bu rakamla birlikte aynı zamanda Premier Lig tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.

40 yaşındaki futbolcu, Gareth Barry'nin kırılmaz denen rekorunu kırmayı başardı.

Kariyeri boyunca Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Newcastle United ve Leeds United formaları giyen James Milner, sezonu Brighton'da geçiriyor. Bu sezon ligde 15 maça çıkan veteran futbolcu, 1 gol ve 1 asist kaydetti

Milner'ın kontratı, sezon sonunda noktalanacak.

