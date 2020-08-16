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Spor

James Rodrigues: ''Oynamamak sinir bozucu''

Kolombiyalı yıldız 10 numara James Rodrigues forma şansı bulamadığı için isyan etti. Rodrigues,'Oynayacağım bir takıma gideceğim' dedi.

16 Ağustos 2020 Pazar 21:03 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 21:03
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Real Madrid'de teknik direktör Zidane'ın fazla şans vermediği James Rodriguez, oynayacağı bir takıma gitmek istediğini söyledi.

Geleceğinin ne olacağını bilmediğini kaydeden Kolombiyalı yıldız, "Geleceğimi ben de bilmek istiyorum. Belki günler, belki haftalar sonra öğreneceğim. Gerçekten bilmiyorum. Artık oynayacağıma emin olacağım bir yere gitmek ve oynamak, mutlu olmak istiyorum. Sevileceğim bir yeri istiyorum." ifadelerini kullandı.

"OYNAMAMAK İSTEYEN BİR OYUNCUYUM"

Kendini iyi hissettiğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Oynamamak sinir bozucu. Oynayacak sevideydim. Başkalarına göre öyle değilim. Kötü oyuncu olsam, bunu kabul ederim ancak ben her zaman oynamak ve kazanmak isteyen bir oyuncuyum." dedi.

Real Madrid'de geçtiğimiz sezon 14 maçta oynayabilen James, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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