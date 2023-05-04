James Rodrigues şampiyonluk için geliyor! Süper Lig'de tüm dengeler alt üst olacak

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi ile yükselişe geçti. Gelecek sezon hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip Kolombiyalı dünya yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ DÜNYA YILDIZI



Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve şampiyonluk için iddiasını düşüren Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları başladı. Siyah-beyazlı ekip dünya yıldızı James Rodríguez'i kadrosuna katmak için hazırlıklara başladı.

JAMES RODRÍGUEZ, BEŞİTAŞ'TA

Beşiktaş, şu an her hangi bir takımın formasını giymeyen ve bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu James Rodriguez'i yakından takip ediyor. Transfer sezonun açılması ile birlikte Kolombiyalı yıldıza teklif götürmeye hazırlanan siyah-beyazlı ekip orta saha için endişelere son vermek istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Olimpiakos forması ile 23 resmi maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu James Rodriguez bu maçlarda 5 gol, 6 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.