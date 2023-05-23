James Rodriguez, Beşiktaş'tan haber bekliyor

Kolombiya televizyonu Antena'nın Planeta Futbol programındaki haberine göre; Olympiakos ile yollarını ayıran Kolombiyalı 10 numara James Rodriguez, menajerleri aracılığıyla Beşiktaş ile görüştü. Sözlü bir anlaşmaya vardığı belirtilen James Rodriguez'in, Beşiktaş'ın son kararını beklediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ 'GEL' DERSE UÇAĞA BİNECEK

Kolombiya Futbol Federasyonu'nun tesislerinde, milli takım antrenörleriyle birlikte her gün antrenmana çıkan ve formunu kaybetmemeye çalışan James'in, Beşiktaş'tan 'Tamam' cevabı alır almaz İstanbul uçağına bineceği kaydedildi.

KARİYERİ ÇOK ÇARPICI

Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton, Al Rayyan formaları da giyen James Rodrigez, son olarak oynadığı Olympiakos'ta bu sezon 24 resmi maça çıktı ve 5 gol atıp 5 asist yaptı.