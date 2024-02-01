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Spor

James Rodriguez iddialarına cevap! ''Beşiktaş bizimle temasa geçmedi''

Bir süredir adı Beşiktaş ile anılan James Rodriguez için Sao Paulo Başkanı Julio Casares açıklamalarda bulundu.

1 Şubat 2024 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
James Rodriguez iddialarına cevap! ''Beşiktaş bizimle temasa geçmedi''
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Sao Paulo Başkanı Julio Casares, James Rodriguez için çıkan Beşiktaş haberlerine dair açıklamalarda bulundu.

Brezilya basınına konuşan Casares, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Aslında bu haberler asılsız. Bizimle temasa geçilmedi." diyerek Beşiktaş iddialarını yanıtladı.

Oyuncunun satılık olup olmadığı hakkında da konuşan Casares, "James Rodriguez bir Sao Paulo oyuncusu ve sözleşmesi var. Elbette bir teklif gelirse, her oyuncu gibi bir analiz yapılır ama hiçbir şey gelmedi." sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Globo'da yer alan haberde; siyah beyazlı kulübün, Sao Paulo forması giyen James Rodriguez'i gündemine aldığı ve 32 yaşındaki on numaranın Brezilya'da mutlu olmadığı, ayrılmak istediği yazılmıştı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

James Rodriguez'in Sao Paulo ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Brezilya ekibinde 14 maçta forma giyen yıldız isim7 1 gol ve 3 asist yaptı.

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