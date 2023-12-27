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Spor

James Rodriguez: Katar'a uyum sağlamak zordu

Bir dönem Real Madrid ve Bayern Münih'te top koşturan ve şu an Sao Paulo'da forma giyen James Rodriguez, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

27 Aralık 2023 Çarşamba 19:10 - Güncelleme:
James Rodriguez: Katar'a uyum sağlamak zordu
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Kariyerinin bir döneminde Real Madrid, Bayern Münih, Everton gibi takımların formalarını giyen James Rodriguez kariyeri hakkkında flaş açıklamalarda bulundu.

2021 yılında Everton'dan, Katar Ligi'ne transfer olan James Rodriguez, Katar'da geçirdiği zamanların çok zor olduğunu söyledi.

Katar kültürüne adapte olmakta zorlandığını söyleyen James Rodriguez, "Katar'da yaşam ve kültür çok zor, uyum sağlamanın zor olduğu bir ülkeydi" dedi.

Duş alırken giyinik şekilde duş aldığını söyleyen James, "Futbolda duş alırken herkesin çıplak olduğunu biliyorsunuz ama takım arkadaşlarım bana 'Bunu böyle yapamazsın' dediler. Korkmuştum." dedi ve şu sözlerle açıklamalarını sürdürdü:

"Orada herkes elleriyle yemek yiyor, bu benim için zordu. Bunu benimle paylaştılar ve ben de 'Hayır, teşekkürler' dedim. "Çatal bıçak istedim, bana 'Hayır, sende elinle yiyeceksin' dediler ve ben de şöyle cevap verdi: 'Siz delisiniz, elimle yemek yemeyeceğim'."

Ayrıca James Rodriguez kişisel hijyen nedeniyle sol eli yerine sağ eliyle yemek yemesinin istenmesinin ardından kendini daha da rahatsız hissettiğini de söyledi.

"-28 DERECEDE ANTRENMANA GİTTİM"

Bayern Münih dönemine dair de konuşan James Rodriguez şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Orası soğuk. Her ne kadar Bayern Münih'te bana olağanüstü davranılmış olsa da Almanlar da soğuk insanlar. Sabah 9'da antrenmana gittiğim günler oldu, arabayı çalıştırdım ve sıcaklık -28'di. Benim burada ne işim var? Münih yaşam kalitesi çok olan bir şehir ama yapamadım."

14 MAÇA ÇIKTI

Sao Paulo ile 14 resmi maça çıkan James Rodriguez bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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