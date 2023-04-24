James Rodriguez Süper Lig devi için geliyor! Ve transfer hayırlı olsun...

Uzun süredir adı gündemde olan ve Galatasaray'ın da ilgilendiği James Rodriguez konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Oyuncuyla yakın temasta olan Beşiktaş için Brezilya basınından da iddialar geldi.

JAMES RODRİGUEZ'E EN CİDDİ ADAY BEŞİKTAŞ



Brezilya basınında çıkan haberde, Rodriguez'in daha önce formasını giydiği Real Madrid nedeniyle İspanya'dan bir takımla anlaşmaya öncelik verdiği detayı da paylaşıldı. Fakat bunun zor olduğu kaydedildi. "Rodriguez eski popülaritesinde değil. Geçmiş dönemdeki gibi bir pazarı yok. İspanya'da umduğu teklifleri bulması çok çok zor. Bu nedenle en ciddi talibi olan Beşiktaş'a gitmesi yüksek ihtimal" yorumu yapıldı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE OYUNCUNUN PEŞİNDEYDİ

Kolombiyalı yıldız futbolcunun ismi daha önce sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı. Rodriguez kanatlarda da görev yapabiliyor. Beşiktaş, oyuncunun olası transferi halinde ezeli rakiplerine de çalım atmış olacak.

GELECEK SEZON BEŞİKTAŞ FORMASI GİYECEK

Oyuncunun gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi. Brezilya basınında yer alan haberde 31 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara ile Botafogo'nun ilgilendiği vurgulanarak "Ancak Botafogo'nun bu hayali gerçekleşmeyebilir. Ona sahip olma konusundaki güven her geçen gün azalıyor. Bunun nedeni, oyuncunun Türkiye'den Beşiktaş'tan aldığı teklif" denildi.

KARİYER PERFORMANSI

Şu an boşta olan James Rodriguez; Real Madrid, Porto, Monaco, Bayern Münih, Everton gibi takımların formasını terletti. Kariyerinde toplam 453 karşılaşmaya çıkıp 120 gol, 147 de asist üreterek toplamda 267 gole direkt etki etmiş oldu. Milli takımda da 90 karşılaşmada çıkarken 26 gol kaydetti. Son olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen ve şu an boşta olan James'in piyasa değeri 9 milyon euro civarında.

Star Gazetesi