Olympiakos ile yollarını ayıran ve halen boşta olan 31 yaşındaki James Rodriguez, Trabzonspor'a önerildi.

Transferi en hareketli kulübü Trabzonspor, Yunan ön libero Dimitrios Kourbelis, İspanyol stoper Joaquin Fernandez ve Hırvat sol kanat Mislav Orsic'in ardından büyük bir ismi kadrosuna katabilir.

Yunan ekibi Olympiakos ile yollarını ayıran ve halen kulüpsüz olan James Rodriguez, Hamsik'in ardından yeni bir yıldız arayan bordo-mavililere önerildi.

31 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara ile ilgili son kararı Teknik Direktör Bjelica verecek.

Kolombiyalı yıldız, geçen yıl Yunan ekibiyle 23 maçta 5 gol 6 asist kaydetti.