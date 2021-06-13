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Spor

James Rodriguez'den Real Madrid itirafı

İngiltere Premier Lig'de Everton'ın yıldız orta saha oyuncusu James Rodriguez, geleceğiyle ilgili konuştu. James, bonservisinin bulunduğu Real Madrid'e geri dönmeyeceğini söyledi.

13 Haziran 2021 Pazar 23:47 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 23:47
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Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından yanında götüreceği konuşulan James Rodriguez, böyle bir transferin gerçekleşmesini beklemediğini söyledi.

Everton'da mutlu olduğunu belirten Kolombiyalı oyuncu, "Real Madrid'e geri döneceğimi sanmıyorum. Everton'da mutluyum, 1 yıl daha kalırım, benim için sorun yok. Ancelotti'nin beni alacağını sanmıyorum, benim için Real Madrid dönemi bitti gibi. Oraya gitmem muhtemelen ama daha yaşım genç" ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti, 2014'te James'i Real Madrid'e transfer ederken, ardından Bayern Münih'e ve Everton'a da transfer ettirmişti.

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