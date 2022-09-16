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Spor

James Rodriguez'den sürpriz imza! Galatasaray istiyordu

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Olympiakos'la sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer listesinde olan yıldız oyuncu, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile anlaştı.

AA16 Eylül 2022 Cuma 15:23 - Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun kadroya katıldığı belirtilirken, sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, son olarak görev aldığı Katar ekibi El-Rayyan ile sözleşmesini fesheden Rodriguez için bonservis bedeli ödenmeyecek. Futbolcu sezon sonuna kadar Olympiakos'ta görev alacak.

Kariyerinde Porto, Monako, Real Madrid ve Bayern Münih gibi önemli kulüplerde forma giyen Rodriguez, Kolombiya Milli Takımı'nda ise 86 maçta 24 gole imza attı.

KARİYERİ

Yıldız futbolcu, kariyerinde Envigado, Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Everton ve son olarak Al-Ryyan'da oynamıştı.

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