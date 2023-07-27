James Rodriguez'in yeni durağı belli oldu

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in yeni takımı belli oldu. Olympiakos sonrası Beşiktaş da dahil olamk üzere birçok takıma yazılan James Rodriguez, Brezilya'ya gidiyor.

Yaklaşık 3 ay önce Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Adı Süper Lig takımlarıyla da anılan James Rodriguez, yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzere Brezilya'ya uçuyor.

JAMES RODRIGUEZ'İN YENİ DURAĞI BREZİLYA

32 yaşındaki James Rodriguez, Sao Paulo ile anlaşma sağladı. Farklı kıtalardan birçok takımın peşinde koştuğu Kolombiyalı yıldız, tercihini Sao Paulo'dan yana kullandı.

Brezilya'ya gidecek olan James Rodriguez ile son detaylar görüşüldükten sonra resmi sözleşme imzalanacak.

JAMES RODRIGUEZ'İN SEZON KARNESİ

2022-23 sezonunda Olympiakos ile 23 maça çıkan James Rodriguez, 5 gol 6 asistlik istatistik yakalamıştı.