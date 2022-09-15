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Spor

James Rodriguez'in yeni takımı belli oldu

Al Rayyan'dan ayrılan ve bu yaz adı Galatasaray ile gündeme gelen James Rodriguez'in yeni adresi Olympiacos oldu.

15 Eylül 2022 Perşembe 19:51 - Güncelleme:
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Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'da, James Rodriguez ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı yıldızın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiği belirtildi.

OLYMPIAKOS AÇIKLADI

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, 31 yaşındaki yıldız ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

James Rodriguez'in adı transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı.

JAMES RODRİGUEZ KİMDİR?

James David Rodríguez Rubio, 22 Temmuz 1991 doğumlu, orta saha mevkiinde forma giyen Kolombiyalı millî futbolcudur. Yıldız futbolcu, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih gibi büyük takımlarda forma giydi.

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