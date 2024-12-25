James Webb, haftanın 5'ine seçildi

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Manisa Basket ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Karşıyaka, 103-91 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin 31 yaşındaki uzun forvet oyuncusu James Webb de Manisa Basket karşısında etkili bir performansa imza attı. Tecrübeli oyuncu, süre aldığı 30 dakikada; 19 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. Böylece ABD'li yıldız oyuncu, gösterdiği bu mücadeleyle Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.